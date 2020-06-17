Флаг «Зенита» поднят на самом высоком флагштоке Европы у «Газпром Арены» в честь чемпионства

В честь завоевания седьмого чемпионства в истории «Зенита» огромное сине-бело-голубое полотно было поднято на самом высоком флагштоке в Европе.



Флагшток установлен на берегу Финского залива в западной части Крестовского острова, у станции метро «Новокрестовская», недалеко от «Лахта-центра», самого высокого здания Европы (462 метра).



Флагшток – часть одного из проектов программы развития «Газпром Арены», в который также входит центр водных видов спорта. Центр будет введен в эксплуатацию весной 2021 года.



На сегодняшний день петербургский флагшток – рекордсмен в России и Европе. Его высота достигает 105 метров и позволяет поднимать флаг размером 20х30 метров.

Высота флагштока выбрана не случайно – она соответствует длине футбольного поля стадиона и высоте пилонов .



Сегодня стадион и башня «Лахта-центра» также подсвечены в сине-бело-голубых цветах «Зенита».

Фото: сайт «Зенита», эфир «Матч ТВ»

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