Семак о защите титула: «Это сложнее, все ждут. У нас нет права на ошибку. Я счастлив. Неописуемые эмоции»

Теги Зенит Сергей Семак Бранислав Иванович премьер-лига Россия Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак передал эмоции после завоевания чемпионского титула.

– Что слаще: выигрывать первое тренерское чемпионство или защищать титул?

– Защищать сложнее, конечно, потому что все ждут. У нас, по сути, нет права на ошибку. Конечно, я счастлив, потому что ребята заслужили своим отношением к делу.

Вот видите, в таких условиях (Бранислав Иванович накинул на голову тренеру полотенце, и дальше интервью шло из-под полотенца – прим. Sports.ru) работать сложно, но мы спрячемся.

Конечно, я счастлив. Неописуемые эмоции. Для меня это двойной праздник. Моя любимая старшая дочь родила мне сегодня внучку. Я сегодня счастлив вдвойне.

– У вас сегодня золотой дубль.

– Да. Вернее, не у меня, а у дочери. Наши внуки отомстят нашим детям (смеется).

– Можно ли сказать, что это был идеальный матч, чтобы взять чемпионство?

– Второй тайм был очень хорошим по качеству с нашей стороны. Первый тайм мне не понравился. Мы можем играть лучше и должны играть.

Но график плотный, естественно, эмоции, было достаточно непросто играть в жару, но ребята молодцы. Второй тайм просто блестящий.

– Какие цели у «Зенита» в трех оставшихся матчах?

– Цель всегда одна – побеждать. Будем стараться играть, проводить ротацию, давать играть тем, кто мало играл, но, по сути, мы всегда хотим побеждать, – сказал тренер.

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