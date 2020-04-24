Орлов раскритиковал Кокорина и Азмуна: «Что они себе позволяют? Это что за профессионалы такие?»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда «Зенита» и нападающего «Сочи» , права на которого принадлежат петербургскому клубу, за поведение во время пандемии коронавируса.

– Кокорин сможет сыграть против «Зенита», только если «Сочи» заплатит за него круглую сумму. Понимаете позицию питерского клуба?

– Я знаю, откуда это все идет.

– Откуда же?

– 2011 год. «Зенит» отдал в аренду в «Томь» двух игроков – Старикова и Канунникова. И те приняли активное участие в победе сибиряков над питерцами – 2:1. Стариков гол забил.

Вот после того поражения в «Зените» и задумались о том, стоит ли прописывать в соглашении определенные условия, суммы. Я ничего в этом плохого не вижу.

Наоборот, если футболист понимает, что за его выход на поле заплачены серьезные деньги, он, наверное, будет играть с гораздо большим настроем, выкладывается на все 100-150 процентов. Разве нет? Это из области психологии. Такая практика. Иногда вообще запрещают играть против своего клуба.

– Почему руководители «Зенита» не говорят о том, что предложат Кокорину новый контракт? У вас не сложилось мнения, что в Питер он уже не вернется?

– Меня удивляет другое. Даже настораживает. Я про поведение Кокорина.

– Что он натворил?

– Что же это за профессиональное отношение, когда в условиях пандемии ты отдыхаешь с компанией, да еще и фотографируешься? Это что за репутация игрока? То же самое касается и Азмуна. Это что за профессионалы такие?

Они абсолютно обо всем забывают, что ли? Это же бьет по репутации клуба. Да и потом – они элементарно могут заразиться! Разве я не прав? Очень удивлен... Что они себе позволяют?

– Александр Медведев вчера сказал, что Азмун серьезно оштрафован.

– Наказали-то наказали. Но я никак не могу понять такое безответственное отношение игроков! Это же серьезный риск. Ребята, вам вообще-то не по 15 лет.

Я бы тут процитировал Валерия Васильевича Лобановского: «Это не профессионально!» Все же складывается из мелочей. Вот такое нарушение социальной дистанции или еще чего-то потом негативно сказывается на твоей игре на футбольном поле.

Ты там тоже можешь себе что-то не то позволить, перейти грань. Эгоизм... Так нельзя! Надо работать на команду, – заявил Орлов.

Напомним, «Зенит» дважды штрафовал Азмуна за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии.

Сначала иранец фотографировался и гулял с хавбеком «Крыльев Советов» Сафаа Хади. Затем он отдыхал в кафе с компанией друзей.

Кокорин посещал день рождения друга. В «Сочи» заявили, что накажут игрока за это.

«Зенит» накажет Азмуна: он обнимался на стадионе с игроком «Крыльев», а потом гулял с ним по ночному Питеру