«Ман Сити» хочет подписать Алабу в рамках трансфера Сане, «Бавария» против

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Защитник «Баварии» Давид Алаба интересен «Манчестер Сити».

«Горожане» хотели бы подписать 28-летнего австрийца в рамках ожидаемого перехода вингера Лероя Сане в немецкую команду.

Однако клуб из Мюнхена высоко ценит Алабу и скорее согласится потерять его бесплатно в 2021 году, чем продать сейчас.

Сообщалось, что «Бавария» намерена продлить контракт с Алабой до 2024 года, переговоры между сторонами в продвинутой стадии. При этом клуб не хочет платить игроку больше 20 млн евро в год.

Алаба забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 28 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистику смотрите здесь.

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