«Ман Сити» хочет подписать Алабу в рамках трансфера Сане, «Бавария» против

Защитник «Баварии» интересен .

«Горожане» хотели бы подписать 28-летнего австрийца в рамках ожидаемого перехода вингера в немецкую команду.

Однако клуб из Мюнхена высоко ценит Алабу и скорее согласится потерять его бесплатно в 2021 году, чем продать сейчас.

Сообщалось, что намерена продлить контракт с Алабой до 2024 года, переговоры между сторонами в продвинутой стадии. При этом клуб не хочет платить игроку больше 20 млн евро в год.

Алаба забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 28 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистику смотрите здесь.