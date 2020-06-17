Сергей Семак: «Нервозность мешает «Зениту» забивать столько, сколько мы хотели бы»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча с «Тамбовом» в 25-м туре (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Учитывая широкую обойму , вы третий матч проводите без изменений стартового состава. Не было желания провести ротацию перед матчем с «Краснодаром»?

– Мы готовились исключительно к . Играли те, кто лучше готов на данный момент. Смысл проводить ротацию, если у нас достаточно много времени для восстановления? Сейчас паузы будут меньше, естественно, нужно будет проводить ротацию.

Нам нужно побеждать, а не думать о том, как ротировать состав к следующему матчу. Для нас самый важный тот, к которому мы готовимся.

– Какие ощущения от игры на стадионе в Нижнем Новгороде? Насколько мешают пустые трибуны?

– Очень хорошее поле, прекрасный стадион. Играть без болельщиков достаточно странно, конечно, это не нравится игрокам, тренерам не хватает градуса поддержки.

– Второй тайм «Зенит» провел на невысоких скоростях. Это игра на удержание перед «Краснодаром»? Как оцените предсезонку?

– Пока все неплохо. Был хороший первый тайм, думаю, потом немного успокоились. Во втором тайме игра потеряла стройность. Отчасти устали, отчасти повлияло большое количество замен, которые влияют на ритм и качество игры.

– Как оцениваете игру Ракицкого после возобновления чемпионата?

– И Ракицкого, и всей команды оцениваю положительно. Все, кто выходит, выкладываются на сто процентов. Доволен всеми игроками.

– Проблемы с реализацией связаны с физикой, или все зависит от манеры игры соперника?

– Против нас подавляющее большинство соперников обороняются очень низко, нам приходится взламывать оборону. Моменты создаем, их много, но не всегда принимаем правильное решение.

В каких-то играх у нас хорошая реализация, было достаточно много крупных побед. Сейчас нервозность мешает получить удовольствие и забивать столько, сколько хотели бы.

– Как оцените состояние Жиркова? Мы его увидим до конца сезона?

– Он в хорошем состоянии. Единственный момент, почему он не в составе – прекрасная форма Дугласа, который не дает повода усомниться в своих качествах, – сказал тренер.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.

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