Сергей Семак: «Нервозность мешает «Зениту» забивать столько, сколько мы хотели бы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Тамбовом» в 25-м туре РПЛ (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Учитывая широкую обойму «Зенита», вы третий матч проводите без изменений стартового состава. Не было желания провести ротацию перед матчем с «Краснодаром»?
– Мы готовились исключительно к «Тамбову». Играли те, кто лучше готов на данный момент. Смысл проводить ротацию, если у нас достаточно много времени для восстановления? Сейчас паузы будут меньше, естественно, нужно будет проводить ротацию.
Нам нужно побеждать, а не думать о том, как ротировать состав к следующему матчу. Для нас самый важный тот, к которому мы готовимся.
– Какие ощущения от игры на стадионе в Нижнем Новгороде? Насколько мешают пустые трибуны?
– Очень хорошее поле, прекрасный стадион. Играть без болельщиков достаточно странно, конечно, это не нравится игрокам, тренерам не хватает градуса поддержки.
– Второй тайм «Зенит» провел на невысоких скоростях. Это игра на удержание перед «Краснодаром»? Как оцените предсезонку?
– Пока все неплохо. Был хороший первый тайм, думаю, потом немного успокоились. Во втором тайме игра потеряла стройность. Отчасти устали, отчасти повлияло большое количество замен, которые влияют на ритм и качество игры.
– Как оцениваете игру Ракицкого после возобновления чемпионата?
– И Ракицкого, и всей команды оцениваю положительно. Все, кто выходит, выкладываются на сто процентов. Доволен всеми игроками.
– Проблемы с реализацией связаны с физикой, или все зависит от манеры игры соперника?
– Против нас подавляющее большинство соперников обороняются очень низко, нам приходится взламывать оборону. Моменты создаем, их много, но не всегда принимаем правильное решение.
В каких-то играх у нас хорошая реализация, было достаточно много крупных побед. Сейчас нервозность мешает получить удовольствие и забивать столько, сколько хотели бы.
– Как оцените состояние Жиркова? Мы его увидим до конца сезона?
– Он в хорошем состоянии. Единственный момент, почему он не в составе – прекрасная форма Дугласа, который не дает повода усомниться в своих качествах, – сказал тренер.
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция.
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