Кэмпбелл о появлении темнокожих тренеров: «Нужно сказать: «Давай, ты справишься». Поддержка – ключевой фактор»

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл высказал мнение, что чернокожим игрокам нужно ободрение, чтобы они рассматривали возможность продолжить карьеру в футболе в качестве тренеров.

«Спросите у них: «Ты вообще думал о тренерской работе, о том, чтобы стать тренером? Думаю, у тебя получится, я тебя поддержу». Именно это требуется, нужно, чтобы люди говорили: «Давай, ты справишься. Почему нет? Попробуй. Ты же не знаешь, может, этот клуб даст тебе шанс, если будешь упорно работать. Я замолвлю за тебя словечко».

Нужны вот такие штуки. Все идет от стимулирования, поддержка – это ключевой фактор», – отметил Кэмпбелл.

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