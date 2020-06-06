Лэмпард о словах Стерлинга про нехватку темнокожих тренеров: «Кажется, Рахим понимает это немного неверно»

Главный тренер прокомментировал высказывания вингера о дискриминации в английском футболе.

Стерлинг заявил, что темнокожим тренерам не предоставляют подходящих шансов для работы, сравнив тренерские карьеры Лэмпарда и Стивена Джеррарда с карьерами Сола Кэмпбелла и .

«Мне кажется, что Рахим понимает это немного неверно. Это было довольно небрежное сравнение. Мне кажется, что со стороны делать такие сравнения очень сложно.

Можно сравнивать меня, Джеррарда, Сола Кэмпбелла, который проделал невероятную работу в «Мэкклсфилде» и «Саутэнде», любому из нас было бы трудно это сделать.

Возьмите Эшли Коула, который в прошлом году закончил карьеру в «Дерби» и сейчас проделывает здесь большую работу (Коул работает тренером в академии «Челси» – прим. Sports.ru). Он добьется успеха независимо от того, что он решит делать. Поэтому проводить такие сравнения со стороны сложно.

Мне кажется, что не совсем правильно делать такие сравнения, не зная всех деталей пути каждого человека.

То, о чем Рахим говорил в последние пару лет, было довольно смело. Эти проблемы должны были быть затронуты раньше, так что он заслуживает огромной похвалы за это», – сказал Лэмпард.

Стерлинг о расизме в футболе: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл получили лицензию тренера в одно время. У двоих не было шансов – и оба черные»