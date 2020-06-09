Карпин выложил скриншот с ютуб-канала РПЛ: «Правильно понял, что дата игры «Краснодар» – «Динамо» изменена из-за форс-мажора?!🤷🏼‍♂️👀»

Главный тренер поделился мнением о публикации на ютуб-канале РПЛ.

На английском языке там была запись следующего содержания: «Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен на 19 июля в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Время начала матча будет объявлено дополнительно».

Стоит отметить, что ниже в ленте ютуб-канала РПЛ была запись аналогичного содержания на русском языке.

«Народ! С английским у меня, конечно, не особо, но я правильно понял, что дата игры «Краснодар» – «Динамо» изменена из-за форс-мажора?!🤷🏼‍♂️👀» – написал Карпин в инстаграме.

Ранее «Краснодар» согласился отложить матч с «Динамо» в связи со вспышкой коронавируса в составе соперника. «Сочи» в аналогичной ситуации отказал в переносе «Ростову», дончане выставили молодежный состав и проиграли со счетом 1:10.

«Вспышку коронавируса нельзя считать форс-мажором. В календаре нет дат для переноса матчей». Заявление РФС и РПЛ