«Он всегда ее раскачивал!». Семин ответил на слова Кикнадзе о раскачивании лодки

Бывший главный тренер «Локомотива» отреагировал на высказывания гендиректора клуба о своей работе.

– Как восприняли фразу Василия Кикнадзе: «Заявление Палыча, что «Локомотив» – это Семин» – вообще история неприемлемая»?

– Я никогда такого не говорил. «Локомотив» – это болельщики и люди, которые приходят на стадион.

– Еще одна цитата Кикнадзе: «Для меня Семин – легенда клуба. Мне жаль, что так все сложилось. Не получилось договориться. Я за собой прегрешений не числю. Ни разу не позволил себе раскачивать лодку»

– Он всегда ее раскачивал! – сказал Семин.

Главное от Кикнадзе: орали друг на друга с Семиным два часа, «Локо» думал про Сетьена и Блана (но нужен «голодный»), после Геркуса бардак

«Не того деда убрали». Фанаты «Локо» высказывались о политике, выгоняли Кикнадзе, кричали о распиле и не боялись вируса