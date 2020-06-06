Кикнадзе про Лосюка: «Мы вместе учились. Если Семин говорит, что в «Локо» заняты распилами, надо идти в прокуратуру»

Генеральный директор рассказал, какую роль в клубе играет Андрей Лосюк.

Напомним, бывший главный тренер «Локо» в недавнем интервью назвал Лосюка «продавцом обоев».

– Вот потенциальный работодатель будет читать последнее выступление Семина. К какому выводу придет?

– Что я был прав. Однозначно. Я же не ходил в «РЖД», не уговаривал: «Давайте Юрия Палыча скинем, он такой нехороший...» Я говорил, что для развития клуба требуется другой подход. Мы не сможем нормально работать, если позволяем себе роскошь не брать во внимание результаты медицинских анализов. Мы не можем позволить себе роскошь проводить такие трансферные кампании, как проводили в последние годы.

– Главная неправда в этом интервью?

– Совершенно несправедливая атака на Андрея Лосюка. Про себя не буду ничего говорить. Если следовать логике, Семину надо было просто подавать заявление в прокуратуру. Раз уж заявляет, что в клубе заняты распилами и казнокрадством. Христа ради, подайте! Вперед! Так и установили бы – есть ли у Юрия Павловича доказательства. Если нет, тогда уже вопросы к самому Семину.

– Расскажите же про Лосюка. Вчера еще публике неизвестного.

– Вот уж где упреки совсем несправедливые. Какие-то «обои» возникли... Андрей 8 лет отработал в Wyscout, занимался российским и постсоветским рынком. Не надо говорить, что это такое?

– Надо.

– Одна из крупнейших аналитических структур в области футбольного скаутинга. У него огромный объем информации, Лосюк знает и людей, и рынок. А как бизнесмен он...

– Продавал обои?

– Да какие обои?! Помните фирму Olivetti?

– Реклама еще ее была в программе «Время». Часовая?

– Нет, что вы. Olivetti – это мировой бренд, выпускавший в первую очередь пишущие машинки. Вот Лосюк отвечал за работу компании в Восточной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. У него все в порядке с бизнес-мозгами. А мы должны здесь наладить те бизнес-процессы, о которых я говорил ранее и в первую очередь в спортивном блоке. На эту позицию нужен как раз такой человек.

– Откуда он взялся?

– Андрея я знаю 40 лет. Мы вместе учились.

– Так расскажите же о его добрых делах – и все станет понятно. Какого футболиста он привел?

– Я вам сейчас расскажу, как работает клуб. За эту схему нас критикуют – зато не может быть вопросов с точки зрения прозрачности решений.

У нас есть отдел, контролирующий происходящее на российском рынке и том, который считается не легионерским. Возглавляет его Владимир Семенович Кузьмичев. А второй отдел мониторит то, что творится на рынке зарубежном. Этим занят Андрей Юрьевич Лосюк.

Получаем информацию, обрабатываем в клубе и выносим на трансферный комитет. Тот принимает решение – берем футболиста или нет. Поэтому сказать «Лосюк привел игрока» невозможно!

У нас сильная аналитическая группа, она выдает информацию по предлагаемым кандидатурам. Что помогает принять решение трансферному комитету.

Именно такая модель помогает мне спокойно говорить о перспективе захода в клуб следственного комитета, прокуратуры и кого угодно еще. Мы жестко обсуждаем условия сделок, – сказал Кикнадзе.

Главное от Кикнадзе: орали друг на друга с Семиным два часа, «Локо» думал про Сетьена и Блана (но нужен «голодный»), после Геркуса бардак