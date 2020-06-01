Генсек РФС: «Понимали, что заражения будут, но не все клубы внимательно отнеслись к регламенту»

Генеральный секретарь прокомментировал ситуацию с заражением коронавирусом футболистов в клубах .

«Главное, что футбол вернулся, мы очень долго этого ждали. Не вижу поводов для истерики, которую мы сейчас видим в СМИ. Давайте честно скажем себе: все понимали, что вряд ли удастся избежать позитивных тестов. Все понимали, что заражения будут.

Но не все клубы одинаково внимательно отнеслись к регламенту. Это привело к тому, что два клуба столкнулись с заражением.

Некоторые клубы, понимая ответственность в процессе подготовки к матчам, изолировали команду, минимизировали контакты, ввели ежедневное тестирование, закупили оборудование. Они понимают, что на кону слишком многое стоит.

В других командах не так тщательно подошли к этому вопросу, допускали дополнительные контакты, используют одни и те же помещения.

Относится ли это к ? Мы понимаем, что там произошло ЧП. Сейчас вместе с Роспотребнадзором выясняем причины.

Но главная задача – не найти виновных, а сделать так, чтобы повторных случаев не было. Полное соблюдение всех норм позволит избежать дальнейших заражений», – заявил Алаев в эфире «Матч ТВ».

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