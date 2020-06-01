Генсек РФС: «Надо уважать позицию «Сочи». Все клубы решают свои задачи»

Генеральный секретарь высказался касательно переноса матчей из-за коронавируса.

«По регламенту переносить матч есть право только у в случае форс-мажора, а также у бюро исполкома.

Было принято решение, что ситуация с коронавирусом не является форс-мажорной ситуацией, и мы с этим согласны. Соответственно, для переноса нужно решение бюро исполкома.

Члены бюро сразу сказали, что готовы рассматривать вопрос только в том случае, если согласны оба клуба. Это позиция членов бюро исполкома РФС. Как вы знаете, не согласовал перенос [встречи с «Ростовом»]. Надо уважать их позицию, все клубы решают свои задачи.

Всем болельщикам и всем клубам напомню, что при подготовке к рестарту мы много раз обсуждали, что ситуация не позволяет нам регулярно переносить игры. Мы предупреждали, что переносы возможны только в крайнем случае, и изначально все клубы это приняли.

Да, перенос возможен, мы обсуждали эти варианты и с лигой, и с членами бюро. Мы не хотим технических поражений, а хотим, чтобы всем матчи были сыграны», – сказал Алаев в эфире «Матч ТВ».

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