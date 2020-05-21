«Ростов» выложил фото из аэропорта и опубликовал заявку. Против «Сочи» выйдут 11 воспитанников

«Ростов» опубликовал список игроков, которые отправились на игру 23-го тура РПЛ против «Сочи».

Донской клуб не сможет сыграть основным составом в связи с тем, что на этой неделе у шести футболистов был выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

Заявка желто-синих сформирована из футболистов молодежки и «Ростова»-2003. Самому старшему игроку 19 лет, младшему – 16. В стартовом составе на матч выйдут 11 воспитанников клубной академии.

Руководить командой будет старший тренер молодежного состава Заурбек Тедеев.

«Ростов» опубликовал несколько фотографий, сделанных в аэропорту незадолго до вылета на игру.

Фото: официальный твиттер «Ростова»

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