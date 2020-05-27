Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов: «РФС, пришло время аннулировать сезон»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов призвал аннулировать сезон.

«В жизни нашей есть что-то особенное! Семья, наши дети, наше здоровье!

Когда вы мне скажете, что ваши ценности иные, я вас не буду презирать, я скажу – вы глупец!

Сегодня бизнес и деньги не играют роли! РФС, пришло время аннулировать сезон!» – написал Чепчугов в инстаграме.

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