«Ростов» сможет сыграть основным составом с «Арсеналом» («СЭ»)

«Ростов» должен сыграть с тульским «Арсеналом» основным составом в матче 24-го тура , сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра запланинирована на 27 июня. По сведениям источника, двухнедельный срок карантина для контактной группы отсчитывается с момента появления первых симптомов у нулевого зараженного. В случае с речь идет о тринадцатом июня.

Поэтому 27 июня, пусть и без тренировочной практики, донской клуб получит право играть с основным составом.

Нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове» стал полузащитник Хорен Байрамян. Из всех игроков клуба, у кого был выявлен COVID-19, только у 28-летнего хавбека наблюдались симптомы заболевания, в том числе температура.

После коронавируса у шести игроков «Ростов» ушел на карантин, а в матче с «Сочи» (1:10) участвовали футболисты 2001-2004 годов рождения.

В АПЛ и Бундеслиге «Ростов» и «Динамо» играли бы основой – просто без заболевших. Но наш закон не для идеального мира