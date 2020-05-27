Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесут с вероятностью 99,9% (Sport24)

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Встреча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» может быть перенесена из-за вспышки коронавируса в московской команде.

По сведениям Sport24, игра будет перенесена с вероятностью 99,9 процента.

Матч «Краснодар» – «Динамо» должен был состояться 21 июня и начаться в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что команды договариваются о переносе, а РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило второй состав на игру с «Краснодаром».

«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром». Команда заперлась на базе из-за вспышки коронавируса

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