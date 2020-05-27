«Динамо» и «Краснодар» договариваются о переносе матча

Матч 23-го тура РПЛ между и «Краснодаром» могут перенести, сообщает журналист Сергей Егоров.

Сообщалось о положительных тестах на коронавирус у игроков московского клуба Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе, наличие инфекции также подозревают у Себастьяна Шиманьского.

«По моей информации, стороны договариваются о переносе матча «Динамо» – .

Это двойные стандарты, возможный перенос после матча «Ростов» – «Сочи» – катастрофа и руководителя Сергея Прядкина.

Это – формулировка «перенос по договоренности клубов» – делает чемпионат турниром, где не действует власть.

Есть ли у Александра Дюкова и администрации РФС воля, чтобы принять иное решение?» – написал Егоров в телеграм-канале.

По данным «Чемпионата», клубы договариваются о переносе матча на 19 июля. В «Краснодаре» не против переноса встречи.

«Динамо» не вылетело на матч с «Краснодаром». Команда заперлась на базе из-за вспышки коронавируса