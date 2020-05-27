Семак о 4:0 с ЦСКА: «Зенит» играл неплохо. Были брак, нервозность, не хватало чувства ритма»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (4:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Максимально бодрое начало с ЦСКА – ваш план? В пандемию почти в каждой игре голы на первых минутах. Делали на эту ставку?

– Как таковую нет. Нам важно забить и не пропустить. Мячи в начале матча добавляют уверенности. В остальном неплохо сегодня играли и заслуженно выиграли.

Прекрасно понимали важность игры для ЦСКА дома, что здесь ЦСКА будет активен. Быстрые голы в дебюте влияют [на ход игры] – ЦСКА [в этом случае] атакует большими силами, у нас простор для быстрых ответных атак. Их нам много удавалось.

– Насколько Малком сегодня был близок к своей лучшей форме?

– Как и вся команда, он сыграл на сто процентов своих возможностей. Никто на сегодня не готов на все сто от своего лучшего состояния.

Малком действовал полезно, по плану на игру. Старался, есть плюсы и минусы, как у всех. Но сыграл очень прилично. Связываю это с первой игрой после паузы.

Результат, конечно, прекрасен, мы рассматриваем качество игры.

– Как оцените Азмуна? Показалось, у него было много неточных передач в быстрых атаках.

– У него прекрасное движение, он действовал очень полезно в атаках. А брак – было много опасных атак, которые могли завершиться полезным действием. Ошибался не только Сердар. Не так просто после длинной паузы. Были брак, нервозность, чуть не хватало чувства ритма игры.

– Кузяевым на левом фланге полузащиты довольны? Это вариант из-за лимита?

– Варианты всегда есть. Далер и на тренировках смотрелся хорошо. Понял задание, которое должен был сегодня воплотить в действия. Сыграл здорово и полезно. Набрал хорошую форму и заслуженно вышел в старте, – сказал Семак.

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