Василий Конов: «У «Сочи» все шансы на конкуренцию с «Зенитом» в борьбе за титул команды, которую в России не любят сильнее всего»

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Журналист Василий Конов дал оценку действиям «Сочи» после матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1).

«Ростовские парни молодцы.

Клуб из Санкт-Петербурга, играющий в Адлере под именем «Сочи», имеет все шансы составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул команды, которую в России не любят сильнее всего», – написал в телеграм-канале Конов, болеющий за ЦСКА.

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие

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