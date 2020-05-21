Кокорин о составе «Ростова»: «Я тоже дебютировал в 17 лет. Эти мальчики уже должны помогать сборной России»

Форвард высказался после матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1), в котором оформил хет-трик.

– Насколько было шоком пропустить на первой минуте?

– Да не то чтобы шоком… Мы вышли на поле, держа в голове, что приехала другая команда. Все мы это прекрасно понимаем. Может, есть какая-то расслабленность.

Как бы то ни было, мы готовились как к команде Премьер-лиги. Я тоже дебютировал в 17 лет. Это не ребята, а мальчики, которые уже должны помогать, в том числе сборной России, и выходить на новый уровень.

Мы готовились как к «Ростову», разбирали серьезно, но, может, в голове все равно сидит, что это другая команда, хотя вроде бы и нет.

– Их вратарь все тащит?

– У ребят дебют, они хотят проявить себя. Надо отдать им должное. У вратаря получилось отбить пенальти, еще пару хороших моментов. Это его будущие контракты и команды.

Первый тайм мы, мягко говоря, провалили, – сказал Кокорин в прямом эфире YouTube-канала РПЛ.

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

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