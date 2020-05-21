«Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать». Широков о матче «Сочи» – «Ростов»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о скандале вокруг матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи».

«Мы же хотели возвращение РПЛ, вот незабываемый рестарт и случился. Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.

Я почему-то позицию РПЛ не слышу, она вообще есть? У лиги есть свой президент? А то его что-то не слышно. Ощущение, что он решил: моя хата с краю. Пролоббировали высокие инстанции возвращение футбола, а он устранился.

А ведь не просто так Дюков предлагал пересмотреть вопрос переизбрания Прядкина на пост президента лиги. Вот сейчас Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов, учитесь, как надо работать. Будет трансферное окно – будет решать, а пока сами пусть пусть разбираются.

Все это было бы смешно, если бы не было так стыдно. Весь мир нормально играет, да, заболевания были, но чтобы ситуация решалась так… Только у нас могло все перед матчем вскрыться», – заявил Широков.

«Восхищает позиция РПЛ... Видимо, хотят все переложить на плечи РФС», – добавил экс-футболист в твиттере.

Сегодня в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи» «Ростов» сыграет молодежным составом, так как основа клуба ушла на карантин из-за коронавируса, выявленного у шести футболистов.

Накануне генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что матч можно было перенести только при согласии обоих клубов, однако «Сочи» настаивал на проведении игры.

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