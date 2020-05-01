Семак о ЛЧ: «Зенит» хочет выйти в плей-офф, но уровень столь высок, что участие в 1/8 финала никому не гарантировано»

Главный тренер высказался о продлении контракта с клубом по схеме «2+1».

— Есть ли в вашем договоре какие-то особые пункты, от которых зависит автоматическое включение опции «плюс 1»?

— Любой тренер, который заключает контракт с таким клубом, как «Зенит», изначально понимает: будет результат — будет сотрудничество, не будет результата — не будет сотрудничества. Вот это и есть тот самый особый пункт (смеется).

Понятно, что мы обязаны бороться только за первое место в , ставить перед собой задачу каждый сезон выступать в Лиге чемпионов.

— А как быть с выходом из группы в ЛЧ? В декабре многие критиковали вас за непопадание в 1/8 финала турнира.

— Кто боится критики, тот не готов работать в «Зените». Я готов! Да и критика бывает разной: на критиканство ради показухи внимания не обращаю. Но прислушиваюсь к тем, чье мнение уважаю.

При этом, правда, все равно всегда иду своей дорогой — если не брать ответственность на себя, то как тренировать такую амбициозную и популярную команду, как «Зенит»?!

Что касается чемпионов, то мы, разумеется, хотим выходить в плей-офф. Но сейчас уровень ее участников столь высок, что участие в 1/8 финала автоматом никому не гарантировано. Работаем над тем, чтобы прогрессировать на всех направлениях, постараемся как можно лучше выступить и в главном клубном турнире Европы, – сказал Семак.