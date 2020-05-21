Сергей Семак: «Зенит» должен каждый год играть в ЛЧ, бороться за чемпионство. ЛЧ дает возможность зарабатывать»

Главный тренер ответил на вопрос о целях команды.

– Вы переподписали контракт с «Зенитом». Отличается ли он чем-либо принципиально от предыдущего контракта? Может быть, новые цели какие-то клуб ставит?

– Нет, принципиально ничем не отличается за исключением некоторых нюансов, связанных с выступлениями команды, которые были у меня в предыдущем контракте, поскольку это был такой первый контракт для тренера, у которого не было за плечами работы с большим клубом. Сейчас работа видна руководству, поэтому нормальный абсолютно контракт, который присутствует, наверно, у всех, у большинства тренеров команд Премьер-лиги.

Цели и задачи не изменились. Мы должны, естественно, каждый год играть в Лиге чемпионов, каждый год бороться за звание чемпиона России.

Что касается еврокубков – здесь много нюансов. Мы работаем, чтобы сделать нашу команду сильнее, чтобы быть конкурентоспособными в Европе. Это зависит от многих факторов.

Приходя два года назад, я в разговоре с руководством обозначил свою позицию касательно того, когда и за что мы должны бороться, те задачи, которые я вижу логичными на данном отрезке работы. Дальше будем смотреть.

Главная задача – это, естественно, выступление в , поскольку оно дает возможность клубу зарабатывать, возможность на европейском рынке показывать своих игроков. Если будут хорошие предложения от топ-клубов, то, конечно, это счастье для футболиста – уйти в команду более сильную, более статусную, скажем так, в другом чемпионате, который сильнее нашего. Естественно, мы будем только приветствовать желание игроков расти и двигаться вперед, – сказал Семак.