Семак о задачах «Зенита»: «Многое будет зависеть от ситуации на трансферном рынке, сопутствующих спортивных законов»

Главный тренер «Зенита» высказался о продлении контракта с клубом по схеме «2+1».

— Для меня это продолжение работы — сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства.

— Рады ли вы, что некая неопределенность, если она вообще была, исчезла?

— Ее не было. Все просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем [Медведевым, гендиректором ] обо всем договорились.

— Чувствовали какие-то сомнения, может быть?

— Нет, сомнений не было. Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но еще раз повторюсь, что ситуация внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно.

— Вы перешли в «Зенит» почти 10 лет назад. Предполагали ли тогда, что будете связаны с клубом так надолго?

— Мне кажется, спортивная жизнь, а уж тем более тренерская — не предполагает построения долгосрочных планов. Все может случиться или поменяться очень быстро. Конечно, я очень рад, и рады мои друзья. Не раз говорил, что мне и моей семье очень нравится Петербург.

С удовольствием все эти 10 лет и жили, и работали, и трудились. Прекрасный город, прекрасная команда, замечательные болельщики, отличный стадион — есть все, чтобы получать удовольствие и от работы, и от жизни.

— Медведев заявил о цели получить вторую звезду к столетию клуба. Насколько это реально?

— Александр Иванович, как и все руководство клуба, мыслит стратегически. Уже говорил, что главному тренеру достаточно сложно заглядывать в события, которые достаточно далеко за горизонтом.

Что касается планов, конечно, мы каждый сезон должны играть в Лиге чемпионов, бороться за чемпионство. А дальше — посмотрим. Многое будет зависеть от ситуации на трансферном рынке и спортивных сопутствующих законов или решений.

Со своей стороны — будем работать, стараться побеждать в каждом матче. В российской Премьер-лиге задачи понятные. Что касается европейских игр, то многое будет зависеть от того, что получится сделать, а что – нет. Футбол тем и интересен, что возможно все.

Естественно, игра в чемпионов — мечта для игроков, тренерского штаба и болельщиков. К этому будем стремиться, а дальше посмотрим, – сказал Семак.