Титульный спонсор «Ростова» опубликовал петицию с просьбой перенести матч против «Сочи»

Титульный спонсор «Ростова» ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» опубликовал петицию о ситуации с матчем РПЛ против «Сочи».

«Титульный спонсор ФК «Ростов» ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» обращается к тренерскому составу и игрокам ФК «Сочи» с просьбой перенести запланированный на пятницу матч с ФК «Ростов».

Уважаемые потенциальные соперники!

Футбол – игра миллионов. Давайте вместе вспомним, каким ценностям учит эта игра на протяжении сотен лет. Достойная борьба, честная конкуренция, уважение к сопернику и преодоление своих возможностей.

В этом году весь мир проходит серьезную проверку на прочность. Пандемия отразилась на каждом, начиная от государств, заканчивая конкретными людьми. Нашему футбольному клубу в этот раз не повезло. Несмотря на все меры предосторожности, несколько игроков заразились коронавирусом, и команда была вынуждена уйти на карантин.

В любой кризисной ситуации солидарность и поддержка в долгосрочной перспективе правильнее, чем сиюминутный результат. Мы верим, что именно это по достоинству оценят фанаты наших команд и все зрители .

Предлагаем вместе создать прецедент, когда предстоящий матч объединяет людей вокруг проблемы, а не разъединяет их», – говорится в тексте петиции.

«Ростов» поблагодарил своего спонсора на официальном сайте. Обращение будет направлено «Сочи» сегодня в 15:00.

«Сочи» сегодня объявил, что игра не будет перенесена, несмотря на коронавирус у дончан.

Проведение игры находилось под вопросом из-за того, что у шести игроков был выявлен COVID-19. Клуб ушел на карантин.

Сообщалось, что «Ростов» хочет послать на игру с «Сочи» команду 2003 года рождения.

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