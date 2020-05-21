Гендиректор «Сочи»: «Ростов» должен сегодня вылететь на игру, мы настояли на ее проведении»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура против «Ростова».

«Мы обменялись официальными бумагами. ФК «Ростов» должен сегодня вылететь на игру.

«Ростов» обратился в РПЛ с просьбой перенести игру, мы настояли на ее проведении сегодня. Больше добавить тут нечего», – сказал Рубашко.

сегодня объявил, что игра не будет перенесена, несмотря на коронавирус у дончан. При этом главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что ничего не знает о предстоящем матче.

Проведение матча находилось под вопросом из-за того, что у шести игроков был выявлен COVID-19. Клуб ушел на карантин.

Сообщалось, что «Ростов» хочет послать на игру с «Сочи» команду 2003 года рождения.

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