Валерий Карпин: «Мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть с «Сочи», я не знаю»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал заявление «Сочи» о проведении матча 23-го тура сегодня.

– Каким составом сыграете с «Сочи»?

– Без понятия.

– Но матч же состоится.

– Без понятия. Я не в курсе.

– Но ведь уже появилось сообщение, что клубы договорились

– Ради бога. Я не в курсе. Что вы от меня хотите? Я так же, как и вы, читаю интернет.

– То есть вам не говорили, что сегодня вы полетите и сыграете с «Сочи»?

– Что значит «полетите». Вы про кого говорите?

– Про «Ростов».

– Не знаю. Без понятия. Мы на карантине.

– Значит, нет никакого подтверждения, что матч состоится?

– Да если даже и состоится. Мы-то тут при чем? Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим. Кто там будет играть с «Сочи», я не знаю.

– Но ведь можно же дозаявить игроков.

– Я-то откуда знаю. Я на карантине. В «тюрьме». А что на воле происходит, я не в курсе. Повторяю, я не знаю... Кто там кого заявляет, кто поедет в «Сочи»... Я не знаю, – сказал Карпин.

сегодня объявил, что игра не будет перенесена, несмотря на коронавирус у дончан.

Проведение игры находилось под вопросом из-за того, что у шести игроков был выявлен COVID-19. Клуб ушел на карантин.

Сообщалось, что «Ростов» хочет послать на игру с «Сочи» команду 2003 года рождения.

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