Карпин о коронавирусе: «В стране заразились премьер-министр и владелец «Спартака». Они же не специально это сделали»

Главный тренер высказался о ситуации с коронавирусом в клубе.

– По регламенту доигровки чемпионата есть вопросы. Во-первых, нет ответов по контактной группе и алгоритму действий в том случае, если команду закрывает Роспотребнадзор, и, во-вторых, не прописан жестко, как обязательное требование, порядок нахождения на базе, если мы хотим доиграть сезон.

– Это можно прописать. Но можно ли гарантировать, что соблюдая все меры предосторожности, ты не заразишься? Никто не может это гарантировать, даже при соблюдении самых строгих мер безопасности.

В стране заразился премьер-министр [Михаил Мишустин], глава пресс-службы президента страны [Дмитрий Песков], владелец «Спартака» [ ] заразился. Они же не специально это сделали, они соблюдали все меры предосторожности. Наш футболист, который заразился первым, сделал это не специально и мог заразиться где угодно, даже сидя на базе.

– Первым заразившимся был Байрамян?

– Да. Причем в субботу был сделан тест – результат отрицательный. В воскресенье вечером у него поднялась температура. Сделали в понедельник тест, он оказался положительным. Хорена изолировали, сделали тесты всей команде, затем еще один тест – и уже получили результаты.

Что «Ростов» сделал не так, я до сих пор не понимаю – мы следовали всем пунктам регламента. Добавлю и по поводу переноса: есть случаи в Европе: на Украине, в Италии, в Германии – им всем перенесли игры.

Мы решили играть во время пандемии, о рисках все и всегда знали. Как застраховаться, не знает никто до сих пор, – сказал Карпин в интервью «РБ-Спорт».

Накануне появилась информация, что у шести футболистов «Ростова» выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной.

Матч 23-го тура «Сочи» – «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. Хозяева настаивают на проведении игры.

сегодня сообщил, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.

«Сочи» – стыд. Отказываются переносить игру с «Ростовом», хотя их игру с «Оренбургом» в декабре подвинули из-за ОРВИ