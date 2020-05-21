Гендиректор «Сочи» о матче с «Ростовом»: «Мы должны и о себе думать. С «Оренбургом» была другая ситуация»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал отказ клуба переносить матч 23-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Готовимся к матчу. Допускаем, что он может состояться. Завтра с утра все будет ясно.

Слова Карпина? Не хочу никому отвечать. Всем футболистам – здоровья. Все в одинаковых условиях. Есть регламент. Доказывать ничего не буду.

Да, у нас был случай, когда заболели игроки. Но тогда была другая ситуация – был другой промежуток времени, никто не был стеснен. А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Все договорились обо всем. Это равные условия. Все подхватывают шумиху, кто-то пишет плохое про нас, кто-то – про «Ростов».

Было бы времени много, как в случае с нами и «Оренбургом», мы пошли бы на перенос. Здесь очень высокая плотность, у нас есть задачи. Мы же должны и о себе думать», – сказал Рубашко.

Накануне появилась информация, что у шести футболистов «Ростова» выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

В декабре прошлого года матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и был перенесен в связи с тем, что 10 игроков южан заболели ангиной.

Матч 23-го тура «Сочи» – «Ростов» запланирован на пятницу, 19 июня. Хозяева настаивают на проведении игры.

сегодня сообщил, что «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча.

«Сочи» – стыд. Отказываются переносить игру с «Ростовом», хотя их игру с «Оренбургом» в декабре подвинули из-за ОРВИ