Прядкин об остановке сезона РПЛ: «Не рассматриваем такое решение в данной ситуации»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с заражением шести игроков коронавирусом.

«Разрабатывая календарь на новый чемпионат, мы все говорили, что нам с этим жить – и очень долго жить. И играть новый чемпионат нам предстоит в этих жестких рамках. В этих реалиях нам жить, наверное, год.

[В «Ростове»] ребята хорошие, команда самобытная, тренер хороший. Хочется, чтобы они побыстрее выздоровели.

Наша позиция – не оборонительная, мы посмотрели все варианты, узнали, что думает Роспотребнадзор. Есть регламент. Будет согласие – мы все поддержим.

Сегодня утром мне поступило письмо от «Ростова», мы совместно с Дюковым и Алаевым рассмотрели варианты. Один из наших вариантов – который мы уже назвали.

Нельзя говорить, есть ли риск, что мы не остановим (чемпионат – Sports.ru). Это пандемия, в первую очередь важно здоровье населения, в данном случае – здоровье игроков. Но в данной ситуации мы такое решение не рассматриваем», – сказал Прядкин.

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