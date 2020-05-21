Прядкин об остановке сезона РПЛ: «Не рассматриваем такое решение в данной ситуации»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с заражением шести игроков «Ростова» коронавирусом.
«Разрабатывая календарь на новый чемпионат, мы все говорили, что нам с этим жить – и очень долго жить. И играть новый чемпионат нам предстоит в этих жестких рамках. В этих реалиях нам жить, наверное, год.
[В «Ростове»] ребята хорошие, команда самобытная, тренер хороший. Хочется, чтобы они побыстрее выздоровели.
Наша позиция – не оборонительная, мы посмотрели все варианты, узнали, что думает Роспотребнадзор. Есть регламент. Будет согласие – мы все поддержим.
Сегодня утром мне поступило письмо от «Ростова», мы совместно с Дюковым и Алаевым рассмотрели варианты. Один из наших вариантов – который мы уже назвали.
Нельзя говорить, есть ли риск, что мы не остановим (чемпионат – Sports.ru). Это пандемия, в первую очередь важно здоровье населения, в данном случае – здоровье игроков. Но в данной ситуации мы такое решение не рассматриваем», – сказал Прядкин.
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