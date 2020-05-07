Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», гладбахская «Боруссия» против «Вольфсбурга»

В 32-м туре Бундеслиги встретится с «Вердером». В случае победы мюнхенская команда обеспечит себе чемпионский титул по итогам сезона.

Также в рамках тура дортмундская сыграет с «Майнцем», примет «Кельн», – «Фортуну».

Чемпионат Германии

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги