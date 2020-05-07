Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», гладбахская «Боруссия» против «Вольфсбурга»

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В 32-м туре Бундеслиги «Бавария» встретится с «Вердером». В случае победы мюнхенская команда обеспечит себе чемпионский титул по итогам сезона.

Также в рамках тура дортмундская «Боруссия» сыграет с «Майнцем», «Байер» примет «Кельн», «РБ Лейпциг» – «Фортуну».

Чемпионат Германии

32-й тур

Боруссия М – Вольфсбург
Дата проведения
16 июня, 19.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вердер – Бавария
Дата проведения
16 июня, 21.30, «Везерштадион»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Унион Берлин – Падерборн
Дата проведения
16 июня, 21.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика

 

Фрайбург – Герта
Дата проведения
16 июня, 21.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Айнтрахт Ф – Шальке
Дата проведения
17 июня, 19.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Аугсбург – Хоффенхайм
Дата проведения
17 июня, 21.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Байер – Кельн
Дата проведения
17 июня, 21.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика

 

РБ Лейпциг – Фортуна
Дата проведения
17 июня, 21.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия Д – Майнц
Дата проведения
17 июня, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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