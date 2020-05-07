Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», гладбахская «Боруссия» против «Вольфсбурга»

В 32-м туре Бундеслиги «Бавария» встретится с «Вердером». В случае победы мюнхенская команда обеспечит себе чемпионский титул по итогам сезона.
Также в рамках тура дортмундская «Боруссия» сыграет с «Майнцем», «Байер» примет «Кельн», «РБ Лейпциг» – «Фортуну».
Чемпионат Германии
32-й тур
- Дата проведения
- 16 июня, 19.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 16 июня, 21.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 16 июня, 21.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 16 июня, 21.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Дата проведения
- 17 июня, 19.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 17 июня, 21.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 17 июня, 21.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 17 июня, 21.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 17 июня, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.