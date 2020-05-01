Дюков об обращении к правительству: «Предложили изменения в налоговое законодательство для клубов и спонсоров»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, что союз попросил правительство оказать помощь российским командам.

О помощи клубам на фоне экономических проблем

«РФС вышел на правительство РФ с рядом предложений, которые могли бы помочь преодолеть кризис. Кризис – громкое слово, но финансовая ситуация в клубах стала значительно более тяжелой.

В прошлый раз мы уже рассказывали про инициативы – это и сохранение бюджетного финансирования, и отсрочка по уплате налогов.

Мы предложили ряд изменений в налоговое законодательство и для спонсоров, и для клубов. Там целый набор предложений, которые были направлены в соответствующие органы власти. Решения еще не приняты».

О товарищеских матчах до рестарта РПЛ

«Мы не можем запретить их проведение, это не наша компетенция. Мы можем только рекомендовать.

Мы допускаем их проведение, но при согласовании с Роспотребнадзором. Клубы принимают риски при проведении товарищеских матчей».

О трансляциях матчей РПЛ

«Этот вопрос не обсуждался. Это не наша зона ответственности. Вопрос относится к компетенции и .

Они должны взвесить все за и против и выбрать тот вариант, который им кажется наиболее правильным. Надеюсь, решение будет принято в интересах футбола и болельщиков», – сказал Дюков.

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