Парфенов о кризисе: «Хочется верить, что у госструктур найдется возможность помочь футболу»

Главный тренер «Урала» поделился мыслями о ситуации с пандемией коронавируса.

– Очевидно, что пандемия отразится на финансовом положении клубов.

– Ясно, что грядущие трудности не обойдут стороной и футбол.

Потому хочется верить, что это не останется незамеченным, и у госструктур найдется возможность оказать ему необходимую помощь.

– Многие вынуждены были пойти на понижение зарплат футболистам. не стал в этом плане исключением?

– У нас уровень зарплат не такой, как у «Зенита» и «Спартака», поэтому и урезать зарплаты на столько-то процентов, как там, мы не можем. И все-таки на какие-то шаги в этом плане вынуждены были пойти.

Но сначала с президентом клуба Григорием Ивановым объяснили игрокам, что в связи с трудностями у спонсоров может наступить момент, когда нечем будет платить зарплату.

А потому для подстраховки создали резервный фонд, куда перевели определенные суммы из числа тех, кто получает больше миллиона. Все эти деньги сейчас находятся в клубе и в случае необходимости будут выплачены, – сказал Парфенов.