Илья Геркус: «Дзюба, Смолов и Кокорин – три топ-нападающих в России»

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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал топ-форвардов в России.

– Дзюба, как и Смолов, как и Кокорин, – первоклассные, топовые, три топ-нападающих в России.

– Как и Шомуродов?

– Шомуродов – нет. Мы сейчас говорим про паспорт.

Ари?

– Ари – нет. Он не такой топовый. Эти ребята покруче. Они могут 15 голов забить в сезоне, а он – нет.

Он ограниченный игрок. Хороший, но нет рывка, он борется, но не может убежать, плохо играет головой. 

– А Дзюба?

– Дзюба головой хорошо играет. Прикрывает мяч. Рывок есть – он может уйти. Он один в один может, а Ари не может, – сказал Геркус на канале «Футбольный Хейт» в YouTube.

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