Илья Геркус: «Дзюба, Смолов и Кокорин – три топ-нападающих в России»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал топ-форвардов в России.
– Дзюба, как и Смолов, как и Кокорин, – первоклассные, топовые, три топ-нападающих в России.
– Как и Шомуродов?
– Шомуродов – нет. Мы сейчас говорим про паспорт.
– Ари?
– Ари – нет. Он не такой топовый. Эти ребята покруче. Они могут 15 голов забить в сезоне, а он – нет.
Он ограниченный игрок. Хороший, но нет рывка, он борется, но не может убежать, плохо играет головой.
– А Дзюба?
– Дзюба головой хорошо играет. Прикрывает мяч. Рывок есть – он может уйти. Он один в один может, а Ари не может, – сказал Геркус на канале «Футбольный Хейт» в YouTube.