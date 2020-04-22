Уткин о Семине: «Интересно смотреть, как он уничтожает дело своей жизни по принципу «а не доставайся ж ты никому»

Журналист Василий Уткин высказался о ситуации вокруг московского «Локомотива».

«Повторю концентрированно главное из стрима по ситуации в «Локо».

Мне совершенно безразлично, кто и что думает о природе моей позиции. Мне намекают на ангажированность, например, Дмитрий Селюк – агент, у которого в «Локо» игрок, и который, конечно, хотел бы продавать клубу игроков в будущем. Он – нет, а я – ангажирован. Мне оппонирует Игорь Рабинер, которому только дай книжку с Палычем написать. Чистый доход; он не ангажирован, а я – да.

И так далее по списку. Вплоть до болельщиков, которые тоже движимы совершенно читаемой, хотя и не выраженной материально, заинтересованностью.

Сам я, добавлю (и напомню), вообще не вижу ничего дурного в наличии смежных интересов. Отслеживать их – вредная паранойя, отчасти плодотворная при написании книг, но книг плохих; я оцениваю любые высказывания только с позиции здравого смысла. Дальше.

Болельщики, я знал о том, что Семин уйдет, в конце января. А про Николича – в марте. Если бы я играл в этой игре за одну из команд, я не молчал бы об этом, причем подчеркнуто, все это время вплоть до мая, когда инфа стала публичной. Единственное событие, применительно к которому я высказывался по теме – матч «Локо» с «Зенитом» в чемпионате (матч серый и бесславный).

И сейчас в подавляющем большинстве случаев я высказываюсь на тему ухода Семина, лишь отвечая на вопросы. В стриме, например. А также в дебатах, инициатором которых был сперва Селюк, а потом Дима Егоров. И это не случайно. Это моя позиция. Только – на вопросы.

Я даже репостнул у себя на канале несколько текстов за Семина, которые я счел разумными.

Вам, болельщикам, очень удобно подверстать под мое мнение некий интерес. Обсирать всегда проще, чем обсуждать (кому вы рассказываете). Только вы-то, болельщики, сами разве не услышанными быть пытаетесь? Не позицию отстаиваете? Так как же вы можете так относиться к чужой?)

Смешно. Я в профессии 26 лет. Я близко общался и с самим ЮПС, и с каждым, с каждым из его работодателей в «Локомотиве» за эти годы. Кроме Николая Наумова. Я тесно общался с Романом Абрамовичем, когда он приходил в российский футбол – Семин как раз был тренером сборной и рассматривался вопрос о том, чтобы его оставить.

И это, конечно, уверенно значит, что у меня в принципе не может быть собственной точки зрения. Ну да. И про крах в еврокубках я говорил вам после жеребьевки. И про то, что будет четвертое место, в том числе и после победы в Леверкузене. И перед игрой с «Байером» в Москве, за что вы снова подкидывали мне говенного огня в комментах.

А потом было по-моему... В точности. А все знают – так бывает далеко не всегда.

Мне все равно, чем дело кончится. Если вам нравится уничтожить клуб, за который вы болеете – штош, это в целом грустно, но зато беспрецедентно. Если Юрию Палычу хочется стать могильщиком клуба, это еще интереснее – смотреть, как человек уничтожает дело своей жизни по принципу «а не доставайся ж ты никому». Грустно, но беспрецедентно, а значит, очень увлекательно.

Мне-то по-любому будет интересно. Вперед, вперед, неумолимая жизнь!» – написал Уткин.

Уткин – фанатам «Локомотива»: «Вы разрушаете клуб, и Семин разрушает, молчаливо одобряя ваши действия»