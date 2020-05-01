Уткин об интервью Семина: «Слова обиженного, рассерженного деда с архаическим мышлением»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об интервью экс-тренера .

«Решение [об уходе Семина] очень многим понятно и очень многими принято как свое. Просто об этом мало кто решается говорить, многие боятся резонанса и не хотят с этим связываться.

Вообще, в этой истории [с интервью Семина] нет ни одного слова, сказанного своевременно. Все слова опоздали.

Простые слова, лишенные негативной коннотации: это слова рассерженного, обиженного деда. Скажите себе это, и вы все сразу поймете. И тонны негатива, и слова о том, что он очень уважает этих людей, просто он с ними больше работать не хочет.

Это говорит старик-разбойник из фильма. Слова о том, что они (гендиректор клуба Василий Кикнадзе и совет директоров – Sports.ru) должны были уйти вместе со мной. Какой интересный вопрос. Они его наняли до этого срока и должны уйти вместе с ним. Да даже если они бандиты с большой дороги, это не взаимосвязанные вещи.

Еще раз говорю: это слова обиженного, рассерженного деда с соответствующим архаическим мышлением», – сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

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