Самедов о скинхедах в метро: «Кавказцев били, а внешность-то у меня... Я испугался, был мальчиком»

Бывший полузащитник и сборной России Александр Самедов рассказал о встрече со скинхедами в метро.

«Помните, был погром в Царицыно на рынке? Тогда были скинхеды, это примерно 1997-1999 год.

Я подъехал к Царицыно, из метро выхожу по лестнице на улицу. Слышу дичайшие крики, поднимаю голову – какая-то толпа несется, люди на коленях стоят, другие подбегают и бьют их по голове. Я испугался, был мальчиком, там все испугались.

Весь народ, который выходил, побежал обратно. В метро есть бункер для милиции, кто-то туда ныряет, а я почему-то не нырнул, хотя надо было. Я побежал вниз к вагонам, спрятался за столбиком.

Страшно, мне 13-14 лет. Понимаю, что кавказцев били, а внешность-то у меня... Поворачиваю голову, а все вагоны в скинхедах.

Стою и думаю, сейчас меня под поезд ударят. Такой испуг. Кто оказался в вагонах неславянской внешности, там вообще был ужас.

Приехал поезд в другую сторону, я уехал на Домодедово, гулял там на улице час где-то. Холодно было, а возвращаться как-то надо. Через час вернулся, смотрю, там безумный погром.

Приехал, дрожащим голосом рассказал эту историю родителям. Папа после работы уставший, особо не придал значения. Вот такие поездки у нас были», – рассказал Самедов в подкасте Дмитрия Сычева и Дениса Казанского.

Скинхеды в метро, финал Евро на свадьбе и война с Бышовцем из-за веса: Самедов в подкасте у Сычева