Александр Самедов: «Спаллетти два раза звал меня в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, что мог оказаться в .

«Спаллетти меня два раза звал в «Зенит». У меня были с ним диалоги, когда я в играл.

Мне звонил его помощник – сейчас это можно рассказать, я закончил карьеру – и сказал: «Тебя Спаллетти хочет в «Зенит», рассмотришь?» Я в «Зените» себя вообще не представлял. Говорил: «Спасибо большое, но я подписал с «Динамо» контракт».

Потом мы со Спаллетти пересекались на стадионе, он все время со мной вел диалог, какие-то шутки. Видно было, что у него была ко мне симпатия. С итальянцами у меня получалось, надо было в Серию А ехать», – рассказал Самедов в подкасте и Дениса Казанского.

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