Митрофанов о месте проведения матча Кубка «Спартак» – «Зенит»: «Будем учитывать эпидемиологическую обстановку, положения регламентов, практику»

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о том, как будут определять хозяина поля в матче 1/2 финала Олимп Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, то будем учитывать эпидемиологическую обстановку в регионах, положения регламентов, практику.

Решение будет приниматься бюро исполкома РФС», – сказал Митрофанов в эфире радио «Маяк».

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