Гендиректор «Зенита» о РПЛ: «Конечно, надо играть без зрителей. Не нужно совершать необдуманные поступки»

Генеральный директор выступил против возвращения зрителей на стадионы после возобновления .

«Надо быть реалистами. Да, у нас появились положительные тенденции, но это не значит, что нужно терять голову и совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне заражений.

Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей», – сказал Медведев.

Клубы убеждают, что РПЛ надо вернуть со зрителями. «Спартак» будет шить маски, «Локо» – слушать президента, ЦСКА – спасать от скуки