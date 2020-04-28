Федун о рестарте РПЛ: «Надеюсь, фанатов пустят на стадион. Собянин сейчас будет снимать карантин»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия болельщики Сергей Собянин деньги коронавирус Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил надежду на то, что болельщикам в скором времени разрешат посещать стадионы.

«Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо».

Об убытках от проведения всех оставшихся матчей без зрителей

«Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум», – сказал Федун.

Сегодня появилась информация, что жителям Москвы в июне разрешат несколько прогулок в неделю в тестовом режиме.

Напомним, что возобновление РПЛ намечено на 21 июня.

В России выявлено 370 680 случаев заражения коронавирусом. Скончались 3 968 человек.

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