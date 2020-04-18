Максим Митрофанов: «Игрокам РПЛ нужна ежедневная диагностика. Дома они будут целовать жену после магазина»

Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал о необходимых мерах защиты на фоне пандемии коронавируса при возобновлении сезона , передает корреспондент Sports.ru Aлександр Mуйжнек.

«Важна регулярная, постоянная диагностика. На первых порах — ежедневная. Какие еще способы? Дома он [футболист] снимет эту маску и будет целовать жену, которая сходила в магазин, решила попить водички и сняла маску. Он может заразиться не при возобновлении чемпионата. Важно вовремя выявить зараженных.

В раздевалках нужно находиться как можно меньше времени. Даже просто приехать в тренировочной форме, вышел, потренироваться, раздельно принял душ (кто может) и уехал домой.

В футболе невозможно соблюдать дистанцию в два метра, при контактах и простой борьбе возможно заражение. Но эти случаи стремятся вниз.

Можем идеально прописать, как работает стадион. Но как работает транспортировка из города в город — не можем. Одни летают чартерами, другие нет. На автобусе из Екатеринбурга в Грозный не поедем, мы не Германия и не Англия. Кто-то полетит регулярными рейсами. Пытаемся выработать с Росавиацией меры для минимизации рисков, в том числе дополнительные тестирования», – заявил Митрофанов.