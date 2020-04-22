Сергей Юран: «Болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет»

Главный тренер «Химок» прокомментировал информацию о проблемах с финансированием клуба.

«У нас пока нет проблем. Хочу поблагодарить СМИ за то, что делают клуб таким популярным. У нас пока не было встречи ни с руководством региона, ни области – это правда. Пора ли встретиться? Этот вопрос больше к руководству.

Мы находимся на связи с игроками, скидываем им программу подготовки.

У нас сейчас почти все клубы финансируются из бюджета, и это большая проблема», – сказал Юран в эфире «Все на Матч!»

«Я так понимаю, что сейчас появилось интервью представителя Сергея Ломакина (владельца «Родины», с которой «Химки» могут объединиться, – прим. Sports.ru), где озвучиваются требования инвестора.

Здесь же сразу становится ясно: «Химки» могут прекратить свое существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться .

Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации.

А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет», – добавил он.

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