Сергей Юран: «Болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о проблемах с финансированием клуба.
«У нас пока нет проблем. Хочу поблагодарить СМИ за то, что делают клуб таким популярным. У нас пока не было встречи ни с руководством региона, ни области – это правда. Пора ли встретиться? Этот вопрос больше к руководству.
Мы находимся на связи с игроками, скидываем им программу подготовки.
У нас сейчас почти все клубы финансируются из бюджета, и это большая проблема», – сказал Юран в эфире «Все на Матч!»
«Я так понимаю, что сейчас появилось интервью представителя Сергея Ломакина (владельца «Родины», с которой «Химки» могут объединиться, – прим. Sports.ru), где озвучиваются требования инвестора.
Здесь же сразу становится ясно: «Химки» могут прекратить свое существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина».
Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации.
А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет», – добавил он.