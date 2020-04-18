Василий Уткин: «Все, что вы говорите о Семине, можно сказать и про Путина. Он должен править вечно»

Журналист Василий Уткин и агент поспорили о роли главного тренера «Локомотива» , который покинет команду 31 мая.

Уткин: «Абсолютно все, что вы говорите о Семине, можно сказать и про Путина. Никто не хочет, чтобы он оставался».

Селюк: «Зачем вы сразу ставите сюда политику?»

Уткин: «Я не политику ставлю. Вы говорите про алжирцев, бизнес, а я говорю, что ровно такие же доводы можно подставить под тот факт, что должен оставаться президентом Российской Федерации и править вечно.

Вы сейчас повторяете ровно все: заслуги, стаж, одно неотделимо от другого. Я это слышал тысячу раз, и для меня это уже ничего не значит, уж простите».

Селюк: «Василий, что касается Путина. Считаю, что в момент коронавируса вообще говорить о руководстве страны не стоит — что в России, что в Америке, что в Испании».

Уткин: «В Америке об этом говорят. Там выборы скоро».

Селюк: «Вы ловите хайп на этом. Ругай царя, как говорят. И тогда будет у тебя больше славы. Но. Сегодня ситуация по Испании, к примеру, такая: Каталония хотела отсоединяться, были дрязги между Мадридом и Барселоной. Но случился вирус – все едины.

А у вас все время Путин неправ».

Уткин: «Вы в этой стране не живете, не учите меня в ней, пожалуйста, жить».

Селюк: «Очень просто ругать всех тех, кто должен чем-то заниматься».

Уткин: «Я это много раз слышал. Поучите меня ковырять в носу, Дмитрий».

Селюк: «Я сам не ковыряюсь, поэтому научить вас этому будет тяжело. Этому научитесь у Германа Ткаченко».

Как «Локомотив» расстался с Семиным – это просто позор