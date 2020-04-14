Уткин про Семина: «Предложите Суркису что-нибудь сделать с телом Лобановского. Посадить на тренерскую скамейку, например»

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Журналист Василий Уткин поделился мнением о работе Юрия Семина на посту главного тренера «Локомотива».

«Мадридский «Реал» каждый год выходит в Лигу чемпионов и иногда меняет главного тренера. Юпп Хайнкес выиграл в «Баварии» Лигу чемпионов и был заменен по окончании контракта. Но какое это имеет отношение к тому, что Семин – лучший вариант на ближайшие 2-3 года?!

В противном случае предложите Игорю Суркису что-нибудь сделать с телом Валерия Лобановского. Посадить его на тренерскую скамейку, например. Он, в конце концов, самый заслуженный в истории киевского «Динамо».

Давайте говорить серьезно о том, что будет, а не о том, что было или есть», – сказал Уткин.

Как «Локомотив» расстался с Семиным – это просто позор

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