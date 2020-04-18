Булыкин – Семину: «Вы легенда «Локо», но все решает руководство. У клуба очень трудный путь впереди»

Советник генерального директора «Локомотива» высказался по поводу ухода с поста главного тренера.

«Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого «Локомотива», спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе, Вы – легенда для «Локомотива», но все решает руководство.

Неизвестно, как повлияет [на будущее] решение совета директоров не подписывать новый контракт. У «Локомотива» сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, все будет хорошо! 🔴🟢🚂» – написал Булыкин.

Булыкин об уходе Семина из «Локо»: «Задачи не были решены. Не только результаты повлияли на решение»