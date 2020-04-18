Николич занимается русским трижды в неделю уже несколько месяцев. С ним в «Локо» придут два тренера

, который станет тренером «Локомотива» 1 июня, уже давно учит русский язык.

Николич по три раза в неделю занимается русским языком уже несколько месяцев. Пока неизвестно, будет ли он пользоваться услугами переводчика при работе с командой.

Также стало известно, что вместе с Николичем в тренерский штаб «Локо» войдут два новых специалиста – помощник и тренер по физподготовке.

Отмечается, что работу в команде продолжат , и , входившие в штаб . Специалисты останутся в команде как минимум до конца текущего сезона, сообщает журналист Сергей Егоров в колонке для «Рейтинга Букмекеров».

Кроме того, пока неизвестно, когда Николич прилетит в Москву. Поскольку он должен будет пройти 14-дневный карантин, когда прибудет в Россию, то очевидно, что он сможет начать работу с «Локомотивом» только удаленно, так как его контракт активируется 1 июня.

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