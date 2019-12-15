Экс-агент Сеюнджю: «Трансфер в «Барсу» реален. В АПЛ его может подписать только «Ливерпуль»

Агент Мустафа Догру, ранее представлявший интересы защитника , сообщил, что в игроке заинтересована .

«Трансфер Сеюнджю в «Барсу» этим летом реален. «Барса» хотела подписать его еще когда он играл за «Алтынорду» (в сезоне-2015/2016 – Sports.ru).

Мы договорились с «Барселоной», они представили нам свой план. Но мы решили, что Сеюнджю для его развития нужно перейти в команду, где он будет постоянно играть в старте. Поэтому мы приняли предложение «Фрайбурга».

Думаю, что в его может подписать только из-за финансовой ситуации. Но нельзя забывать про французские команды: «ПСЖ» может удивить», – рассказал агент.

Сеюнджю попал в символическую сборную сезона АПЛ по версии BBC, The Athletic и Daily Mail.

Его статистику можно изучить здесь.