Экс-агент Сеюнджю: «Трансфер в «Барсу» реален. В АПЛ его может подписать только «Ливерпуль»

Агент Мустафа Догру, ранее представлявший интересы защитника «Лестера» Чаглара Сеюнджю, сообщил, что в игроке заинтересована «Барселона».
«Трансфер Сеюнджю в «Барсу» этим летом реален. «Барса» хотела подписать его еще когда он играл за «Алтынорду» (в сезоне-2015/2016 – Sports.ru).
Мы договорились с «Барселоной», они представили нам свой план. Но мы решили, что Сеюнджю для его развития нужно перейти в команду, где он будет постоянно играть в старте. Поэтому мы приняли предложение «Фрайбурга».
Думаю, что в АПЛ его может подписать только «Ливерпуль» из-за финансовой ситуации. Но нельзя забывать про французские команды: «ПСЖ» может удивить», – рассказал агент.
Сеюнджю попал в символическую сборную сезона АПЛ по версии BBC, The Athletic и Daily Mail.
Его статистику можно изучить здесь.