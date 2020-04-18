Представлена структура календаря сезона РПЛ

Российская Премьер-лига представила структуру календаря на оставшуюся часть сезона.
23-й тур: 21 июня
1/4 финала Кубка России: 24 июня
24-й тур: 28 июня
25-й тур: 1 июля
26-й тур: 5 июля
27-й тур: 8 июля
28-й тур: 12 июля
29-й тур: 15 июля
1/2 финала Кубка России: 18-19 июля
30-й тур: 22 июля
Финал Кубка России: 25 июля
В структуре календаря фиксируется один день для проведения тура. В расписании матчей один тур может проходить в течение трех-четырех дней. Подробное расписание матчей по игровым дням будет опубликовано позднее.