Гендиректор «Зенита»: «Против доигровки РПЛ были клубы, которым ничего не светит»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал решение доиграть сезон .

«Это очень важное решение. В ходе обсуждения были разные мнения. РФС и члены исполкома проявили мудрость и дальновидность для того, чтобы сохранить целостность спортивных состязаний в футболе. И победитель чемпионата, и обладатель Кубка определятся на поле.

Решение исполкома принято единогласно. Раньше на совещаниях клубов РПЛ были те, кто не хотел доигрывать. В основном это те клубы, которым ничего не светит с точки зрения турнирного положения.

Болельщики за это время соскучились по футболу. Надеюсь, что телевидение надлежащим образом будет освещать российский футбол», – сказал Медведев.

Онлайн возвращения РПЛ: рестарт 21 июня (а скорее даже 19-го), будут все 8 туров, вылет оставили, Кубок тоже доиграют